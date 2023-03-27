امتداد تصدر بياناً

2023/03/27 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت حركة امتداد، اليوم الاثنين، بياناً غاضباً بشأن الإعتداء والتهديد على أعضاء حركتها من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في جلسة الأمس.

وذكرت الحركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تستنكر حركة امتداد الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الاخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تعد تحديا لإرادة الشعب".





واضافت أن "الاعتداء على النواب من قبل القوات الامنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس مجلس النواب هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الإخلاقية وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم".

وأكدت حركة امتداد بحسب البيان ب"تقديم دعوى طعن الى المحكمة الاتحادية عن اي مقررات تصدر عن هذه الجلسة لقيام رئيس المجلس بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي".

وفي صباح اليوم، أكد النائب المستقل احمد الشرماني، ان النواب المستقلين تم اخراجهم بالقوة العسكرية، معتبرا ان انهاء عضويتهم "شرف".

وقال الشرماني في تدوينة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، إنه "تم إخراج النواب المستقلين المعارضين لقانون سانت ليغو من قبة البرلمان بالقوة العسكرية"، معتبرا انه "انتهاك صريح وواضح لصوت ممثلين الشعب من قبل رئاسة المجلس".

واضاف "والله والله والله، انهاء عضويتنا دفاعا عن شعبنا الكريم ومصالحه وثباتنا على قيمنا وثوابتنا شرف ما بعده شرف".

وكان الحلبوسي قد استعان بقوات امن البرلمان لاخراج النواب المستقلين المعارضين لقانون سانت ليغو، فيما اظهرت مشاهد مصورة الحلبوسي وهو "فاقد لصوابه" بعد ان بدأ بالصراخ والضرب بقوة باستخدام المطرقة، مطالبا باخراج النواب المستقلين، فيما هددهم بالاحالة الى الادعاء العام.

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