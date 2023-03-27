فضائيون بامتياز

2023/03/27 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

منذ سنوات وهذا الشعب الجاحد، يعتدي على

حقوق نوري المالكي في البقاء على كرسي

السلطة إلى أبد الآبدين، ويرفض أن يُمنح

محمود المشهداني وسام الرافدين لجهوده

في اللعب على أكثر من حبل، ويسخر

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