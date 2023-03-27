مسخرة منتصف الليل !!

2023/03/27 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

لم تخلُ قضية إصرار مجلس النواب على

إقرار تعديلات على قانون الانتخابات في

غزوة " منتصف الليل " ليهيء المسرح من

جديد للسيطرة على مقدرات العراق ، من

بعض الفكاهة والطرافة إن لم نقل

"مضحكات

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