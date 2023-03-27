2023/03/27 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرياض، الاثنين، أنّ وزيري الخارجيّة السعودي والإيراني تعهّدا لعقد الاجتماع قبل نهاية رمضان لتنفيذ اتّفاق مصالحة ثنائيّة تاريخيّة.وأجرى وزيرا الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات هاتفيّة هي الثانية بينهما في أقلّ من أسبوع.وجرى خلال … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرياض تعلن الموعد المقرر لتنفيذ اتّفاق المصالحة الثنائيّة التاريخيّ مع طهران) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرياض تعلن الموعد المقرر لتنفيذ اتّفاق المصالحة الثنائيّة التاريخيّ مع طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).