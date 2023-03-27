الحكيم يدعو الى ضرورة الاسراع في إقرار قانون النفط والغاز

2023/03/27 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، ضرورة العمل على إقرار قانون النفط والغاز باعتباره يمثل الأرضية القانونية لنشاط النفط والغاز والثروات الطبيعية خاصة.وذكر المكتب الاعلامي لتيار الحكمة: ان “الحكيم التقى أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية … Readmore

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