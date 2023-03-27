نتنياهو يتراجع عن خطة التعديل القضائي

2023/03/27 | 13:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تظاهر اكثر من 600 ألف شخص.

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