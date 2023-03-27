2023/03/27 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المهم معرفة أنّ التعرّض للأصوات بمستوى مرتفع للغاية قد يرهق الخلايا والتراكيب الحسية في الأذن.وإليك 5 حالات قد تعني أنّك بحاجة لاستشارة طبيبك بشأن استخدام سماعات الأذن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماعات الطبية..5 حالات قد تدل على حاجتك لها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماعات الطبية..5 حالات قد تدل على حاجتك لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).