2023/03/27 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الإثنين، بتقديم الإسناد للسيطرة على تصريف مياه الأمطار في المحافظات.وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وزير الكهرباء وجه الجهد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء يوعز بإسناد دوائر البلدية للسيطرة على تصريف مياه الأمطار المركز الخبري الوطني.

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