مستغلاً مهنته بالطب.. اعتقال صيدلاني يعمل بتجارة المخدرات في البصرة

2023/03/27 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني في البصرة، اليوم الاثنين، القبض على صيدلاني يعمل بتجارة المخدرات.

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