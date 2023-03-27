بغداد.. اعتقال تاجر للأعضاء البشرية يروم بيع الكلى بـ7 الاف دولار

2023/03/27 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امناعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهم بتجارة الأعضاء البشرية يروم بيع الكلى لإحدى الدول المجاورة للعراق مقابل مبلغ مالي قدره (7 آلاف دولار أمريكي).

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