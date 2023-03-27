التخطيط تناقش جملة مقترحات لمعالجة ارتفاع سعر الدولار

2023/03/27 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء..------شرعت وزارة التخطيط، بمناقشة تأثيرات تغيير سعر الصرف على السوق العراقية.وفي هذا السياق، فقد ترأس السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، اجتماعا موسعا، بمشاركة ، هيأة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، وممثلي اتحاد المقاولين العراقيين، واتحاد الصناعات العراقي، وغرفة تجارة بغداد، ومؤسسة اصول التنمية المستدامة.وناقش الاجتماع عددا من المقترحات والتوصيات ، التي تهدف الى معالجة تداعيات تغيير اسعار الصرف على الحركة الاقتصادية والتجارية.وستقدم الوزارة توصياتها الى مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة.ومن الجدير بالذكر ان السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد وجه بقيام وزارة التخطيط بدراسة تأثيرات تغيير سعر الصرف على السوق العراقية.-------وزارة التخطيطالمكتب الاعلامي٢٧-٣-٢٠٢٣

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