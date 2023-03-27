الأمن الوطني يطيح بـ

2023/03/27 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، من الإطاحة بصيدلاني يعمل بتجارة المخدرات في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني القبض على أحد الأطباء الصيدلانيين في محافظة البصرة بعد قيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة عن طريق مزجها مع أدوية ممنوعة التداول وتكوين خلطات وشرابات مخدرة بكميات كبيرة".

واضاف أنه "جاء ذلك استناداً إلى معلومات إستخبارية مؤكدة أعقبها استحصال الموافقات القضائية ليتم على إثرها نصب كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزته مسدس وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وأدوية متنوعة ممنوعة التداول".

وبين أنه "تم إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه وفقاً للقانون".

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