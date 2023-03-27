درجات حرارة دون الصفر..! موجة قطبية قاسية في طريقها لاقتحام أجواء العراق

2023/03/27 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي، صادق عطية، اليوم الاثنين، أن موجة قطبية باردة ستصل العراق ومنطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عطية، في إيضاح تابعته (بغداد اليوم)، إن "كتلة هوائية من أصل قطبي، تندفع من جهة أوروبا نحو منطقة الشرق الاوسط والعراق، ستسبب انخفاض حاد بدرجات الحرارة في عموم مدن البلاد"، مبينا أن "ذروة الانخفاض تبلغ بداية الاسبوع المقبل".

وأشار إلى أن "درجات الحرارة ستنخفض في بعض مناطق شمال شرق العراق لما دون الصفر المئوي والثلوج متوقعة فوق القمم الجبلية".

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