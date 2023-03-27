شرح دعاء اليوم السادس من شهر رمضان المبارك

2023/03/27 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا

تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من

موجبات سخطك).

عندما نمعن النظر في هذا الدعاء الشريف

فإننا نجد (ثلاثة) أمور لابد من التوقف

عن

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