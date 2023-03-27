شرح دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك

2023/03/27 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ

المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن

عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ،

وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ

المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا

اَرحَمَ ا

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