شرح دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك

2023/03/27 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني

فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك

بكرمك).

في هذا الدعاء ثلاث محطات سنتوقف عندها

تباعاً:

- المحطة الأولى: إقامة أمر الله:

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