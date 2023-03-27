بمناسبة شهر رمضان .. الفنان حسين الجسمي يطلق دعاء رمضانياً حمل عنوان “رحمن ورحيم”

2023/03/27 | 14:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع أيام شهر رمضان الفضيل، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي دعاء رمضانياً حمل عنوان “رحمن ورحيم”، قدم في كلماته إحساساً عالياً من مشاعر الرضا والطمأنينة والتفاؤل برب العالمين.وتعاون الجسمي في كلمات الدعاء مع الشاعر محمد مصطفى ملك، والملحن محمود أنور، ومع … Readmore

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