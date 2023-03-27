الفتح: تركيا استغلت ظروف العراق في زيادة وتيرة بناء السدود بنسبة 50% بعد 2003

2023/03/27 | 14:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاثنين، بان تركيا استغلت ظروف العراق في زيادة وتيرة بناء السدود بنسبة 50% بعد 2003.وقال عبد الهادي: ان” تركيا تحتجز اكثر من 600 مليار م3 من المياه من خلال اكثر … Readmore

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