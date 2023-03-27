كيسنجر يحذر من حرب باردة ثانية بين الولايات المتحدة والصين

2023/03/27 | 14:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمريكا والصين لديهما موارد اقتصادية متشابهة.

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