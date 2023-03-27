أحداث جلسة التصويت على قانون الانتخابات تثير سخرية العراقيين

2023/03/27 | 14:15 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرّر البرلمان المشروع الجديد صباح اليوم الإثنين (Getty)

شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، التي صوّت خلالها على قانون الانتخابات، لغطاً وفوضى على أثر محاولة النواب المستقلّين عرقلة التصويت ومن ثم إخراجهم بالقوة من قاعة البرلمان، ممّا أثار انتقادات عراقيين سجّلوا تعليقاتهم الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفجر اليوم الإثنين، صوّت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الجديد، الذي اعتمد نظام الدائرة الواحدة آلية سانت ليغو المثيرة للجدل، والتي قوبلت برفض من النواب المستقلين والكتل الصغيرة.

وشهدت الجلسة صراخاً وفوضى من قبل النواب المستقلين الذين رفضوا تمرير القانون، تبعت ذلك مشادات كلامية مع القوى المؤيدة لتمريره، ممّا دفع رئيس البرلمان إلى التدخل والاستعانة برجال الأمن الذين أجبروا النواب المستقلين على الخروج من الجلسة، وتمت إحالتهم الى لجنة السلوك النيابي لمحاسبتهم.

وقد استخدم أحد النواب الصافرة لإعلان رفضه لتمرير القانون، مع ترديد عبارة "كلا كلا سانت ليغو".

واعتبرت النائبة سروة عبد الواحد أنّ الجلسة تعكس حالة "عدم الديمقراطية بالعراق"، وقالت في تغريدة لها: "هذه المشاهد أقل ما يقال عنها إنها معيبة، أنصحكم بأن تشاهدوا برلمانات العالم..



حينما يعترض ٨٤ نائباً، كيف تتعامل الرئاسة مع هكذا حالات..



الديمقراطية وين طنبورة وين!!".

بدوره، اعتبر عضو الحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، أنّ ما حدث في البرلمان "مهزلة وإنهاء لدور المعارضة".



وقال في تغريدة له: "مهازل ديمقراطية! القوات الأمنية تدخل قبة البرلمان لطرد النواب المعارضين لسانت ليغو، بأمر من الحلبوسي! وبهذا لم يبق معنى للمعارضة الرسمية!".

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي انتقد مدوّنون وصحافيون ما حدث في الجلسة.

وقال الصحافي العراقي وليد إبراهيم في تغريدة له: "تحويل جلسة البرلمان إلى ما يشبه الهرج أمر معيب، حتى وإن كان من يعتقد أنها ممارسة ديمقراطية"، معتبراً أن إخراج نواب من قاعة البرلمان بالقوة "تصرف غير لائق بحق المؤسسة التشريعية والنائب نفسه"، مضيفاً: "أكبر خطيئة ترتكب بحق الديمقراطية عند ممارستها من قبل أشخاص لا يؤمنون بها ولا يعطونها قدرها".

وترفض القوى المدنية العراقية، بما فيها الحزب الشيوعي العراقي، القانون الذي يعتمد آلية سانت ليغو، من دون التردد في إعلان احتمالية توجهها إلى الساحات والميادين للاحتجاج ضد قانون الانتخابات، فيما يخشى "الإطار التنسيقي" مشاركة "التيار الصدري"، الذي يرفض هذا القانون أيضاً، في الاحتجاجات بالمرحلة المقبلة.

يُذكر أن آلية سانت ليغو هي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

هذه المشاهد أقل ما يقال عنها إنها معيبة، أنصحكم أن تشاهدوا برلمانات العالم حينما يعترض ٨٤ نائباً كيف تتعامل الرئاسة مع هكذا حالات ..



الديمقراطية وين طنبورة وين!! pic.twitter.com/IQ9bKqAtHq

— Srwa Abdulwahid.



سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) March 27, 2023

مهازل ديمقراطية!القوات الامنية تدخل قبلة البرلمان لطرد النواب المعارضين لسانت ليغو، بأمر من الحلبوسي! وبهذا لم يبق معنى للمعارضة الرسمية.! pic.twitter.com/p2GytHojHl

— جاسم الحلفي (@jassimalhelfi) March 27, 2023

تحويل جلسة البرلمان الى مايشبه الهرج امر معيب حتى وان كان من يعتقد انها ممارسة ديمقراطية.



واخراج نواب من قاعة البرلمان بالقوة تصرف غير لائق بحق الموسسة التشريعية والنائب نفسه.



اكبر خطيئة ترتكب بحق الديمقراطيه عند ممارستها من قبل اشخاص لا يؤمنون بها ولا يعطوها قدرها.



#سانت_ليغو

— Waleed Ibrahim وليد ابراهيم (@waleedaqidi) March 27, 2023

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