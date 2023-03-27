2023/03/27 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل ستة مدنيين على الأقل في هجوم انتحاري في العاصمة كابل.وأفادت وسائل إعلامية أفغانية بأن الانفجار وقع أمام مبنى وزارة الخارجية، وسط العاصمة كابل.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 6 قتلى بهجوم انتحاري في العاصمة الافغانية كابل المركز الخبري الوطني.

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