2023/03/27 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، البدء بمناقشة تأثيرات تغيير سعر صرف الدولار على الحركة الاقتصادية والتجارية داخل الأسواق المحلية.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “وكيل الوزارة للشؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط: توصيات الى مجلس الوزراء لمعالجة تداعيات تغيير أسعار الصرف على السوق العراقية المركز الخبري الوطني.

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