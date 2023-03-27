2023/03/27 | 14:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن جهاز الأمن الوطني في البصرة، اليوم الاثنين، القبض على صيدلاني يعمل بتجارة المخدرات في المحافظة.وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارزه القت القبض على أحد الأطباء الصيدلانيين في محافظة البصرة بعد قيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة عن طريق مزجها مع أدوية ممنوعة التداول وتكوين خلطات وشرابات مخدرة بكميات كبيرة”.[…]

ظهرت المقالة البصرة..



الأمن الوطني يلقي القبض على صيدلاني يعمل بتجارة المخدرات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. الأمن الوطني يلقي القبض على صيدلاني يعمل بتجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. الأمن الوطني يلقي القبض على صيدلاني يعمل بتجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).