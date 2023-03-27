"عراب" الإصلاح القضائي يؤكد "احترامه" لقرار نتانياهو

2023/03/27 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، الاثنين، إنه سيحترم أي قرار يتخذه رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بشأن مستقبل مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل.

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