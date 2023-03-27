تُعرف بمكوناتها البسيطة.. إليكم نصائح صحية لتحضير طبق

2023/03/27 | 14:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتمتع طبق المهلبيّة بأسماء مختلفة في الدول العربية، وفي مصر تسمّى مهلبية، وفي سوريا محلاية، وفي ليبيا تعرف باسم المحلبية، كما أنها تعرف باسم كشك الأمراء أو كشك الفقراء.وتعتبر من الأصناف الصحية نوعاً ما مقارنة مع الحلويات العربية الأخرى، خصوصًا أنها لا تحتوي على كمية كبيرة من السكر.

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