"إساءة لعشائر الجنوب".. مسلسل "الكاسر" يثير جدلا نيابيا وقبليا بالعراق وقرار رسمي بإيقافه

2023/03/27 | 14:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار بث إحدى المحطات الفضائية العراقية مسلسلا تلفزيونيا بعنوان "الكاسر" في الأيام الأولى من رمضان جدلا عبر المنصات، حيث عُدّ مسًّا بتقاليد العشائر الأصيلة، وقد تدخلت الجهات الرسمية لإيقافه.

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