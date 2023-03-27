مسؤول رفيع بالخارجية العراقية يلتقي بممثل المرجع السيستاني ويتحدث عن اليات عمل تسهل منح فيز لزوار العتبات

2023/03/27 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وكيل وزارة الخارجية العراقية

لشُؤُون التخطيط السياسيّ الدكتور هشام

العلوي ان العتبة الحسينية المقدسة

ساهمت وبشكل كبير في تحقيق اهداف

التنمية المستدامة ومحاربة البطالة ،

جاء ذلك خلال زيارته الى مدي

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