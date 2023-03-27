2023/03/27 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني في

البصرة، اليوم الاثنين، القبض على

صيدلاني "يصنّع" الحبوب المخدرة ويتاجر

بها.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "معلومات استخبارية مؤكدة

وردت عن الصيدلاني،

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