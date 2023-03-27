بعدما أثارته (بغداد اليوم).. تحرك رسمي للتحقيق بـ

2023/03/27 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

طالب عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، اليوم الاثنين، محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المتسببين بهدر المال العام، فيما يتعلق بمشروع تنظيف كورنيش شط العرب.

وبحسب وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإن النائب عدي عواد شخص مغالاة كبيرة في سعر إحالة مشروع تنظيف كورنيش شط العرب، بقيمة مليار ونصف ولمدة سنة واحدة.

وتسائل النائب عن محافظة البصرة: "تكرار إحالة المشاريع على هذه الشركة دون غيرها" لماذا.

وجاء في الوثيقة أيضا، أن "الشركة التي أحيل لها المشروع لا تتمتع بالكفاءة، فضلا عن ذلك سجلت بحقها مخلفات عديدة لعدم إنجازها المشاريع التي كلفت بها في البصرة".

وفي وقت سابق، حصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن ديوان محافظة البصرة، أشارت إلى أن تكلفة تنظيف كورنيش شط العرب تبلغ أكثر من مليار والنصف مليار دينار.

وتوضح الوثيقة الصادرة بتاريخ (14-2-2023)، أن "مشروع تنظيف الكورنيش قد أحيل لسنة واحدة فقط بمبلغ مالي قدره 1,539,000,000 مليار وخمسمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار من قبل محافظة البصرة الى شركة سهل العراق".

كما تبين الوثيقة "إحالة مشروع تنظيف الكورنيش الى شركة سهل العراق وهي ذاتها الشركة المنفذة للمشروع".

أدناه: وثيقة العقد التي صدرت عن ديوان محافظة البصرة لتسليم المشروع إلى شركة سهل العراق التابعة الى المحافظ أسعد العيداني

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