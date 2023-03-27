مفوضية الانتخابات في كردستان تحدد

2023/03/27 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكدت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في كردستان، اليوم الاثنين، استعدادها من الجانب الفني لإجراء الانتخابات في الاقليم، وفقا للموعد الذي حددته رئاسة الإقليم، مضيفا، أن "عائقا" واحدا يحول دون ذلك.

وقال المتحدث باسم المفوضية، شيروان زرارا لـ(بغداد اليوم)، إن "اجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم يتطلب إعادة تفعيل المفوضية من قبل برلمان كردستان".

وأضاف أنه "ليس بإمكاننا حالياً المباشرة بالاستعدادات للانتخابات، بسبب انقضاء المدة القانونية للمفوضية وفراغ مقعدين في مجلس المفوضين"، مبينا أن "هذه المشاكل تعيق العمل داخل برلمان كردستان".

وأصدر رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، يوم أمس الأحد بموجب القانون رقم واحد لسنة 2005 المعدل لقانون رئاسة الاقليم، مرسوما لإجراء انتخابات برلمان كردستان بدورته التشريعية السادسة يقضي بتحديد يوم 18/11/2023 موعدا لإجراء تلك الانتخابات.

وأشترط حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، يوم أمس الأحد، إجراء انتخابات إقليم كردستان بالتزام الأحزاب السياسية الكردية باتفاق تقسيم الدوائر الانتخابية في الإقليم إلى 4 وتنظيف سجلات الناخبين وتحديدها، فضلا عن تحديد نسبة المكونات "الكوتا".

وقال عضو الاتحاد الوطني، برهان الشيخ لـ(بغداد اليوم)، إنهم "غير معترضين على الموعد الجديد المحدد لانتخابات كردستان، وشرطنا يمكن في الالتزام بالاتفاق المبرم بين الأحزاب الكردستانية".

وأضاف الشيخ، انه "من المقرر أن يعقد برلمان الإقليم جلسة في الأيام المقبلة للتصويت على الاتفاق السياسي"، موضحاً انه " في حال تم تضمين الاتفاق والتصويت عليه، فلا مشكلة لدينا مع الانتخابات ونحن على استعداد لها".

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