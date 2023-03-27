2023/03/27 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمازون و ميتا ..
شركات تكنولوجيا عملاقة تصعق العالم بقرارات جديدة | تقرير
هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمازون و ميتا ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمازون و ميتا .. شركات تكنولوجيا عملاقة تصعق العالم بقرارات جديدة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شركات تكنولوجيا عملاقة تصعق العالم بقرارات جديدة | تقرير
هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمازون و ميتا ..
شركات تكنولوجيا عملاقة تصعق العالم بقرارات جديدة | تقرير قناة التغيير الفضائية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمازون و ميتا .. شركات تكنولوجيا عملاقة تصعق العالم بقرارات جديدة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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