2023/03/27 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمريكا تسلط تقاريرها على إقليم كردستان | تقرير
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تسلط تقاريرها على إقليم كردستان | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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