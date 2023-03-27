2023/03/27 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمريكا تسلط تقاريرها على إقليم كردستان | تقرير

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