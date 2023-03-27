مستغلاً مهنته في الطب.. القبض على صيدلاني يعمل بتجارة المخدرات

2023/03/27 | 15:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيل المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.

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