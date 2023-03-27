دولة القانون: تركيا تواصل اتباع سياسة المساومة مع الجانب العراقي بشأن ملف المياه

2023/03/27 | 15:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الاثنين، تركيا بمواصلة اتباع سياسة المساومة مع الجانب العراقي بشأن ملف المياه.وقال جعفر في تصريح إن ” تركيا لديها عدد من المطالب من الحكومة العراقية لحل ازمة الاطلاقات … Readmore

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