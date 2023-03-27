تفاصيل اجتماع موسع لمناقشة تأثير تغيير سعر الصرف على السوق العراقية

2023/03/27 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، قرب تقديمها توصيات إلى مجلس الوزراء لمعالجة تداعيات تغيير أسعار الصرف على الحركة الاقتصادية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان عقد اجتماعاً موسعاً بمشاركة هيأة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، وممثلي اتحاد المقاولين العراقيين، واتحاد الصناعات العراقي، وغرفة تجارة بغداد، ومؤسسة أصول التنمية المستدامة، لمناقشة تأثيرات تغيير سعر الصرف على السوق العراقية".

وأضافت، أن "الاجتماع ناقش عدداً من المقترحات والتوصيات، التي تهدف إلى معالجة تداعيات تغيير أسعار الصرف على الحركة الاقتصادية والتجارية"، مؤكدة أن "الوزارة ستقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة".



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