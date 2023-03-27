2023/03/27 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبط 11 متهماً بتعقيب معاملات جمركية بميناء أم قصر في محافظة البصرة.وذكرت النزاهة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “دائرة التحقيقات في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط 11 متهماً بتعقيب معاملات كمركية في ميناء أم قصر المركز الخبري الوطني.

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