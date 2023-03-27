مي عمر: ‘مستحيل أعمل مع غادة عبد الرازق’

2023/03/27 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت النجمة المصرية مي عمر، أنها لن تعمل أبداً مع الفنانة غادة عبد الرازق بعد مشاكل الأخيرة مع زوجها المخرج محمد سامي.وقالت الفنانة، خلال حلولها ضيفة لقاء تلفزيوني : “مستحيل […]

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