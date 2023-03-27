رئيسة بعثة الأمم المتحدة: العراق يعاني أزمة مياه حقيقية

2023/03/27 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في

العراق، جينين بلاسخارت، أن العراق

يعاني من أزمة مياه حقيقية، مؤكدة ضرورة

وجود تحرك إقليمي ودولي لوضع الحلول

لتلك المعضلة.





وقالت بلاسخارت لوكالة الأنباء

العراقية "واع"

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