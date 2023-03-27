الكويت تستغني عن ألفي معلم وافد

2023/03/27 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية الكويتية

الاستغناء عن أكثر من 2000 معلم وافد

ورئيس قسم في 14 تخصصاً، ضمن خطتها إحلال

مواطنين بدلاً منهم، وتكويت قطاع

التعليم.

وأكدت الوزارة أن المشمولين بقرار

الإحلال بالخطة ينتمو

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