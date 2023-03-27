2023/03/27 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZEefJWqNV0w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون الانتخابات يرى النور بعد سلسلة اعتراضات من قبل القوى الناشئة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قانون الانتخابات يرى النور بعد سلسلة اعتراضات من قبل القوى الناشئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).