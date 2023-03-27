ضبط 11 متهماً بتعقيب معاملات كمركية في ميناء أم قصر

2023/03/27 | 16:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عمليَّات ضبطٍ لحالات إضرارٍ بالمال العام وعمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ، وحالات تعقيب في البصرة، تمَّ خلالها ضبط (11) مُتَّهماً.الدائرة أشارت إلى “انتقال فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة إلى ميناء أم قصر الشمالي/ مُديريَّة گمرك أم قصر الشمالي، وضبط (11) مُتَّهماً بتعقيب المعاملات الگمرگيَّة، مُنوّهةً بضبط […]

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