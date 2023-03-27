ما مصير الاطلاقات المائية بعد انتهاء مهلة الشهر التركية؟

2023/03/27 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوضحت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، اليوم الاثنين، الخطوات التي يجب على العراق اتخاذها لضمان استمرار الاطلاقات المائية التركية بعد مدة الشهر التي أعلنها الرئيس التركي، فيما اكدت على ضرورة ابرام العراق اللجوء الاتفاقيات الدولية مع الدول المتشاطئة بأسرع وقت ممكن.

وقالت البجاري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “على الجهات المعنية السعي لأبرام المعاهدات الدولية التي ستضمن حصص العراق المائية بحسب القانون دون قطعها من فترة الى اخرى”، مشيرة الى انه “يجب على وزارة الموارد المائية الذهاب بوفد رفيع المستوى من اجل تفعيل الاتفاقية الدولية بشأن حصص العراق المائية من تركيا”.

وتابعت، أن “ابرام الاتفاقية الدولية تأتي ضمن سعي الحكومة لتقليل المخاطر التي تعرض لها العراق في الفترة السابقة جراء ازمة الجفاف والتصحر التي ضربت اغلب محافظات العراق”.

واردفت عضو مجلس النواب: انه “من الضروري ان يمضي العراق بهذه الخطوات لضمان استمرار تركيا في إطلاق الحصص المائية بعيدا عن مدة الشهر التي تم الإعلان من الرئيس التركي”.

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