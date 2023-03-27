السعودية وإيران تتعهدان بالمصالحة قبل نهاية رمضان

2023/03/27 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت الرياض اليوم الإثنين، تعهد وزيري الخارجية السعودي والإيراني بالاجتماع قبل نهاية رمضان لتنفيذ اتفاق مصالحة ثنائية تاريخية.

وتحادث وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، هاتفياً للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وناقشا عدداً من المواضيع المشتركة في ضوء الاتفاق الموقع في الصين، كما اتفق الوزيران على لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الجاري دون تحديد زمان أو مكان، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأعلنت إيران والسعودية أنهما ستستأنفان خلال شهرين علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، ويفترض أن يتيح التقارب بين البلدين إعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقعة منذ أكثر من 20 عاماً.

وفي 19 مارس (آذار) الجاري، قال مسؤول إيراني إن الرئيس إبراهيم رئيسي قبل دعوة من الملك سلمان لزيارة السعودية، وهي معلومات لم تؤكدها الرياض، وفي اليوم نفسه، قال عبد اللهيان للصحافة إن البلدين اتفقا على عقد اجتماع بين كبار دبلوماسييهما، وإن 3 مواقع اقترحت لاحتضانها، ولم يحدد أياً منها.

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