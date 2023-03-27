2023/03/27 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، حزمة من التوجيهات لإنهاء التلكؤ في مشاريع مداخل بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، اجتماعاً مهمّاً خُصّص لمناقشة تنفيذ الأعمال في مشاريع المداخل الأربعة للعاصمة بغداد والوقوف على أسباب التلكّؤ فيها، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ بغداد وأمينها وقادة أمنيين وخبراء فنيين وممثلي الشركات المنفذة".وأشار السوداني إلى "معاناة المواطنين اليومية بسبب سوء مداخل العاصمة بغداد، وتقصير الجهات المعنية في التعامل مع هذا المشروع المهم للمواطنين والعجلات والفعاليات المجتمعية والخدمية والأمنية، وعدم تقدير حجم المشكلة، محملاً الجهات المعنية مسؤولية هذا التلكؤ، بتبريرات غير مقبولة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن "الوضع في تلك المداخل أصبح لا يُطاق، ولا يمكن المجاملة في هذا الوضع"، مؤكداً أن "تضع الجهات المختصة أولوياتٍ إزاء خطط المشاريع، فهناك مشاريع لا تقبل التعطيل والتأخير، وذلك باستنفار الجهات المعنية كلَّ ملاكاتها وصلاحياتها لإكمال تنفيذ مشروعات المداخل، ومعالجة تلكؤ العمل فيها".



وأوضح البيان أن "رئيس مجلس الوزراء أصدر خلال الاجتماع عدة توجيهات لحسم إنجاز مشاريع بوابات العاصمة، أهمها:• اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إزاء الشركات المتلكئة، وعلى الوزارات والمحافظة تنفيذ واجباتهم بالكامل.• زيادة أوقات العمل ليكون على ثلاث وجبات بواقع 24 ساعة.• حسم أمر الغيار لمشروع مدخل بغداد - الموصل خلال 10 أيام.• قيام وزارات الدفاع والداخلية والعدل، برفع جميع التعارضات التي تعرقل هذه المشاريع خلال مدة أسبوعين.• على المحافظ ونائب المحافظ والمعاونين الفنيين الدوام في دائرة المهندس المقيم لهذه المشاريع، ومتابعتها ميدانياً والتواجد المستمر.• تزويد سيادته بموقف أسبوعي يتضمن تفاصيل سير الإنجاز بهذه المشاريع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يصدر حزمة توجيهات لإنهاء التلكؤ في مشاريع مداخل بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يصدر حزمة توجيهات لإنهاء التلكؤ في مشاريع مداخل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).