نتنياهو يوجه رسالة للمحتجين على التعديلات القضائية:

2023/03/27 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، المحتجين على خطة حكومته لإجراء تعديلات قضائية إلى "التصرف بمسؤولية وبدون عنف".

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