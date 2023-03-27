العزم يعلق على مقتل مواطن في سيطرة بصلاح الدين

2023/03/27 | 16:51 - المصدر: السومرية نيوز

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علق تحالف العزم، اليوم الاثنين، على مقتل مواطن من سامراء في إحدى السيطرات الأمنية في محافظة صلاح الدين.

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