تحديد موعد محتمل للتصويت على قانون النفط والغاز في البرلمان

2023/03/27 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الاثنين، عن موعد تصويت البرلمان العراقي على قانون النفط والغاز.

وقال كريم، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحوارات والمفاوضات ما بين بغداد وأربيل بشأن قانون النفط والغاز وصلت لمراحل متقدمة جداً، وهناك شبه اتفاق نهائي على كامل فقرات ومواد القانون، والحوارات مستمرة لحسم ما تبقى من فقرات عليها بعض الملاحظات الفنية والقانونية".

وبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني انه "حسب الاتفاق ما بين بغداد وأربيل وحتى ما بين الأطراف السياسية فان التصويت على قانون النفط والغاز، سيكون بداية الشهر الخامس (أيار)، وهذا القانون سيحسم كافة الخلافات المالية والنفطية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

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