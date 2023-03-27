تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء في الديوانية

2023/03/27 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

اعلنت محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن تعطيل للدوام الرسمي ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقال بيان لإعلام المحافظة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "محافظ الديوانية، ميثم عبد الإله الشهد، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الثلاثاء 28-3-2023 لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء (الخدمية منها) وذلك لمواصلة الجهد الخدمي لسحب مياه الأمطار".

واضاف البيان: " تعطيل كافة المدارس باستثناء (الإداراة) لغرض التعاون على استمرار الجهود لتهيئة بنايات المدارس للطلبة".

وعطلت المحافظة الدوام الرسمي لليوم الثاني على التوالي بسبب غزارة الامطار التي ادت الى غرق الشوارع وتضرر المبان المدرسية.

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