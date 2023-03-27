2023/03/27 | 16:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصحوبة بثلوج.. العراق على موعد مع موجة قطبية شديدة البرودة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/27 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصحوبة بثلوج.. العراق على موعد مع موجة قطبية شديدة البرودة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصحوبة بثلوج.. العراق على موعد مع موجة قطبية شديدة البرودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).