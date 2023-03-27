2023/03/27 | 16:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إتصال من طفلة تسأل عن طريقة تحضير البيتزا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xhZCySVAPVo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إتصال من طفلة تسأل عن طريقة تحضير البيتزا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إتصال من طفلة تسأل عن طريقة تحضير البيتزا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).